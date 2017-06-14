Grupo abandona carga de R$ 3 milhões em cigarros contrabandeados

Crime organizado
A suspeita é de que os condutores tenham fugido às pressas ao perceberem que haviam sido denunciados
No fim da tarde de ontem (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas carretas abandonadas com aproximadamente R$ 3 milhões em cigarros contrabandeados. A suspeita é de que os condutores tenham fugido às pressas ao perceberem que haviam sido denunciados. No local estavam até memo os documentos dos veículos.
Segundo a PRF, após a denúncia de moradores, os policiais deram busca na cidade de Santa Rita do Pardo, onde encontraram as carretas Scania R124 de placa aparente de São Paulo (SP) e a Iveco Stralis de placa aparente de Presidente Prudente (SP).De acordo moradores, os veículos foram abandonados momentos antes da chegada da viatura policial.
A equipe constatou que as duas carretas estavam destrancadas e a Scania com a chave na ignição. Em fiscalização mais detalhada, os policiais encontraram nos reboques grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, cerca de 750.000 maços. Também foram apreendidos quatro documentos de licenciamento.
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