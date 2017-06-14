Moradora do Jardim Aeroporto tem celular furtado pelo próprio namorado

Policial
Aparelho foi vendido por R$ 250 e compradora também foi presa por receptação
Moradora do Jardim Aeroporto 3, em Aquidauana, teve celular furtado pelo próprio namorado. A mulher de 45 anos chamou a polícia depois que o rapaz de 34 anos pegou o aparelho ontem (13), de manhã, e retornou à noite, apenas com o chip do celular.
Os policiais foram chamados por volta das 21h desta terça-feira e foram recebidos pela vítima. O acusado estava na casa e contou que havia deixado o celular na casa de um amigo. A equipe foi até a residência indicada por ele. No local, os agentes foram recebidos por uma mulher de 40 anos.
Ela afirmou que tinha comprado o celular entregue pelo acusado, por R$ 250, e que já tinha pago R$ 60. O namorado da dona do celular e a mulher foram presos em flagrante pelos crimes de furto receptação.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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