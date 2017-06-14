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Fiscalização

Operação Corpus Christi da PMA inicia nesta quarta com 270 policiais

Serão praticamente quatro dias de feriado, em razão de decretos de pontos facultativos para repartições públicas estaduais e também em vários município

Renan Nucci

Publicado em 14/06/2017 às 15:21

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Desde às 7h desta quarta-feira (14), a Polícia Militar Ambiental (PMA) colocou 270 homens em campo na operação “Operação Corpus Christi” – ação preventiva e repressiva aos crimes e infrações ambientais no Estado que vai durar até segunda-feira (19). O trabalho objetiva colocar o efetivo nos rios, em barreiras nas estradas, fiscalização em propriedades rurais, em locais de belezas naturais de prática de turismo cênico e de recreio e outras variáveis de interesse ambiental, para prevenir e combater infrações e crimes que possam degradar esses recursos naturais.

Serão praticamente quatro dias de feriado, em razão de decretos de pontos facultativos para repartições públicas estaduais e também em vários municípios. A PMA possui 25 subunidades que estarão cuidando de suas respectivas áreas, colocando, inclusive, o efetivo administrativo a campo.

A sede (Campo Grande) estará com três equipes itinerantes agindo em todo território do Estado. A PMA espera um grande fluxo de turistas locais e de outros Estados, em especial, para a prática de pesca. Portanto, a fiscalização será intensificada nos rios para evitar a pesca predatória, mas o combate ao transporte de produtos perigosos, desmatamento, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais e ao transporte de carvão e de outros produtos florestais, caça, bem como demais crimes contra a flora será intensificado.

Outros tipos de crimes como tráfico de drogas, contrabando, descaminho, porte ilegal de armas, entre outros, serão coibidos nas barreiras da PMA, como tem sido realizado nos trabalhos rotineiros.

No ano passado não foi realizada operação Corpus Christi, porém, com relação aos crimes ambientais, durante a operação Corpus Christi do ano de 2015 foram 13 pessoas autuadas, que receberam R$ 42.350,00 em multas.

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