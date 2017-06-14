Portão com defeito facilita furto de casa de idosa em Aquidauana

Policial
Entrada da garagem dá acesso ao interior da residência que foi revirada
Aproveitando um defeito no motor do portão da garagem, a casa de uma idosa de 61 anos foi furtada no Centro de Aquidauana, nesta terça-feira (13). A moradora contou aos policiais que o furto pode ter ocorrido entre as 11h15 e 11h52 de ontem.
Segundo a idosa, pela garagem é possível ter acesso ao interior da residência, que estava revirada quando ela voltou para casa. Segundo ela, uma vizinha informou que ouviu o barulho de vidro sendo quebrado, mas não desconfiou de nada, em virtude do grande fluxo de pessoas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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