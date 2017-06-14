Portão com defeito facilita furto de casa de idosa em Aquidauana

Aproveitando um defeito no motor do portão da garagem, a casa de uma idosa de 61 anos foi furtada no Centro de Aquidauana, nesta terça-feira (13). A moradora contou aos policiais que o furto pode ter ocorrido entre as 11h15 e 11h52 de ontem.

Segundo a idosa, pela garagem é possível ter acesso ao interior da residência, que estava revirada quando ela voltou para casa. Segundo ela, uma vizinha informou que ouviu o barulho de vidro sendo quebrado, mas não desconfiou de nada, em virtude do grande fluxo de pessoas.