Homem é encontrado morto com tiro no pescoço às margens do anel viário

Um homem que não foi identificado foi encontrado morto com um tiro no pescoço na tarde desta sexta-feira (16), no macroanel da BR-262, entre as saídas para Sidrolândia e São Paulo, na região sul de Campo Grande.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a principal suspeita é de que a vítima tenha sido morta em outro local e seu corpo foi jogado no local, próximo de uma fábrica de refrigerantes e de pouco movimento. Não há testemunhas do ocorrido.

O homem, moreno e que aparenta ter 30 anos, não portava documentos e por isso seu corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal), para que sejam feitas as perícias de praxe.

Uma equipe da PM permanecia de guarda no local até a conclusão desta reportagem, aguardando a chegada de policiais civis do 5º DP (Piratininga), responsável pela área e que deve iniciar as investigações.