Homem é encontrado morto com tiro no pescoço às margens do anel viário

Homicídio
O homem, moreno e que aparenta ter 30 anos, não portava documentos
Um homem que não foi identificado foi encontrado morto com um tiro no pescoço na tarde desta sexta-feira (16), no macroanel da BR-262, entre as saídas para Sidrolândia e São Paulo, na região sul de Campo Grande.
Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a principal suspeita é de que a vítima tenha sido morta em outro local e seu corpo foi jogado no local, próximo de uma fábrica de refrigerantes e de pouco movimento. Não há testemunhas do ocorrido.
O homem, moreno e que aparenta ter 30 anos, não portava documentos e por isso seu corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal), para que sejam feitas as perícias de praxe.
Uma equipe da PM permanecia de guarda no local até a conclusão desta reportagem, aguardando a chegada de policiais civis do 5º DP (Piratininga), responsável pela área e que deve iniciar as investigações.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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