Homem é preso com R$ 30 mil em espécie não declarados na região de fronteira

Flagrante
A suspeita é de que os valores pudessem ser usados pelo crime organizado
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de quarta-feira (14), por volta das 13h40, R$ 30 mil durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização em ônibus na rodovia BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. A suspeita é de que os valores não declarados pudessem ser usados pelo crime organizado.
Um dos passageiros do coletivo disse aos policiais que dinheiro seria da venda de seu veículo e terreno na cidade de Ponta Porã, porém, não soube informar a localização do terreno, o bairro e a rua. O homem e o dinheiro apreendido foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos legais.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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