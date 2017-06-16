Homem é preso com R$ 30 mil em espécie não declarados na região de fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de quarta-feira (14), por volta das 13h40, R$ 30 mil durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização em ônibus na rodovia BR-463, entre Dourados e Ponta Porã. A suspeita é de que os valores não declarados pudessem ser usados pelo crime organizado.



Um dos passageiros do coletivo disse aos policiais que dinheiro seria da venda de seu veículo e terreno na cidade de Ponta Porã, porém, não soube informar a localização do terreno, o bairro e a rua. O homem e o dinheiro apreendido foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos legais.