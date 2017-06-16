Jovem de 20 anos morre afogado em açude durante almoço de família

Tragédia
Segundo a polícia, esposa do rapaz contou que ele mergulhou e, ao retornar à margem, pediu socorro e afundou.
Um jovem de 20 anos morreu enquanto tomava banho no açude de uma fazenda em Itaporã, sul de Mato Grosso do Sul, durante um almoço de família na tarde desta quinta-feira (15).
Segundo a polícia, a esposa da vítima contou que ele havia mergulhado e, ao retornar à margem, deu gritos de socorro e afundou novamente.
Ainda de acordo com a polícia, a mulher disse que ninguém no local sabia nadar. Um primo foi chamado e chegou cerca de 20 minutos depois. Ao mergulhar, ele encontrou o corpo no fundo do açude.
Os próprios familiares fizeram massagens cardíacas, conforme o boletim de ocorrência. Policiais militares constataram a morte, assim como os bombeiros que chegaram em seguida.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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