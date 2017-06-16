Mulher desaparece após ir encontrar namorado em fazenda

A Polícia Civil foi notificada pelo desaparecimento de Thais Regina Souza Valadares, de 39 anos, desde a tarde de quarta-feira, 14 de junho.

O boletim de ocorrência foi registrado pela sobrinha da vítima, que informou que sua tia saiu da empresa onde trabalha as 16h30 e disse que iria para a fazenda RS Agropecuária, no município de Maracaju, onde seu namorado Manoel Neto trabalha. A família estranhou que Thais não informou quando chegou a fazenda, habito que costumava seguir. como ela não entrou em contato, a mãe da vitima tentou ligar, mas não conseguiu falar com sua filha e em contato com ManoelL, ele disse que a vitima não tinha chegado na fazenda.

Os parentes da vitima fizeram o percurso que ela fazia, mas não encontraram o veiculo GOL, cor vermelho. A família informou que Thais tinha problemas de diabetes e costumava passar mal.