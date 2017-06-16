Suspeito come 10 pastéis, toma café e tenta roubar lanchonete na fronteira

Policial
Pessoas que estavam no comércio conseguiram segurá-lo até chegada da PM
Populares na Vila Áurea, em Ponta Porã seguraram suspeito de tentar roubar lanchonete na Rua Ismal, por volta das 8h de hoje. Diego Santiago Benites, 24 anos, tentava fugir depois de agarrar mulher de 70 anos que trabalha no estabelecimento comercial. Ela gritou e por isso ele correu.
Antes de atacá-la e exigir o dinheiro do caixa, o suspeito comeu 10 pastéis e tomou cinco cafés. Benites ainda dizia no local que aguardava o patrão dele para levá-lo ao serviço.
A tentativa de roubo aconteceu quando a vítima, que estava atrás do balcão, virou-se. O homem pulou para a área reservada da lanchonete e agarrou a mulher pelo pescoço. Ele queria o celular, dinheiro e, conforme a Polícia Civil, asfixiava a atendente.
Ela conseguiu soltar-se e gritou por socorro. Isso fez com que Benites desistisse do roubo passou a correr. Pessoas que estavam no local o perseguiram e conseguiram segurá-lo até a chegada da Polícia Militar.
Na 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, o suspeito foi ouvido pelo delegado Patrick Linares da Costa, conforme boletim de ocorrência.
A vítima também foi levada à delegacia para prestar queixa. Ela estava com a região do pescoço muito vermelha. Benites permaneceu com os policiais para prestar esclarecimentos.
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