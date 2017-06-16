Urgente: empresária desaparecida é encontrada debilitada em zona rural

Policial
Thais estava desaparecida desde a quarta-feira
A empresária Thais Regina de Souza Valadares,40, foi encontrada por volta das 18h20 desta sexta-feira (16). Ela, que é diabética, estava bastante debilitada.
Valadares estava sumida desde a quarta-feira. O carro dela foi encontrado na região do Pequi, em Sidrolândia, na tarde de hoje.
Policiais rodoviários estaduais encontraram a mulher. Ela está sendo socorrida e levada para Campo Grande.
Uma das parentes disse ao jornal que ela foi achada amarrada por cães farejadores.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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