Urgente: empresária desaparecida é encontrada debilitada em zona rural

A empresária Thais Regina de Souza Valadares,40, foi encontrada por volta das 18h20 desta sexta-feira (16). Ela, que é diabética, estava bastante debilitada.

Valadares estava sumida desde a quarta-feira. O carro dela foi encontrado na região do Pequi, em Sidrolândia, na tarde de hoje.

Policiais rodoviários estaduais encontraram a mulher. Ela está sendo socorrida e levada para Campo Grande.

Uma das parentes disse ao jornal que ela foi achada amarrada por cães farejadores.