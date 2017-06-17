Empresária é encontrada debilitada em milharal dois dias após sumir

Depois de dois dias desaparecida, a empresária Thais Regina de Souza Valadares, 40 anos, foi encontrada no início da noite de ontem, em um milharal na zona rural de Sidrolândia. Diabética, estava bastante debilitada e foi socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros.



Ela foi encontrada graças à força-tarefa montada por agentes de segurança. Thais havia saído de casa na quarta-feira para suspostamente se encontrar com um namorado na fazenda, e desde então não deu mais retorno, deixando familiares preocupados.



A polícia descobriu então que ela poderia estar em Sidrolândia, por conta de imagens de câmeras de segurança de um supermercado. Em seguida, o carro dela foi visto no milharal, onde os trabalhos de buscas foram concentrados e terminaram em êxito com apoio de cães farejadores.