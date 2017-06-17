Homem é executado com três tiros após discussão na frente de boate

Discussão na frente de uma casa noturna ocorrida na madrugada deste sábado, terminou com José Verísimo da Silva Filho, de 31 anos, executado com três tiros, no pescoço, costas e peito. O suspeito estava com a namorada e fugiu do local em uma motocicleta. Os fatos ocorreram no Bairro Colinos, no município de Três Lagoas.



Segundo o site JPNews, a vítima chegou à boate, mas não entrou, e ficou na frente da porta de entrada. O autor chegou logo em seguida e começou a conversar com José, momento em que passaram a discutir, por motivos ainda desconhecidos, e brigaram. Durante a confusão, o autor sacou uma arma, atirou e depois fugiu. A vítima morreu no local.