Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:13

Buscar

Últimas notícias
X

Fronteira

Motociclista é executado a tiros de fuzil AK-47 na fronteira

Suspeita é de acerto de contas ou queima de arquivo

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/06/2017 às 07:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem de 26 anos foi executado na tarde desta sexta-feira (16) a tiros de fuzil por pistoleiros a bordo de uma camionete em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A vítima suspostamente seria pistoleiro procurado pela Justiça brasileira e paraguaia. As informações são do site Porã News.

O homem morto foi identificado inicialmente como Alejandro Manoel Rodriguez devido a uma cédula de identificação, mas, segundo os agentes da Divisão de Homicídios, se tratava de Edgar Morinigo que era procurado por crimes de pistolagem na região de fronteira.

Nesta tarde, a vítima transitava em uma moto modelo Kenton 110cc, cor preta, pela rua Toledo, bairro San Juan Neuman, e estava na companhia da sua esposa quando foi alcançado por uma caminhonete que, segundo o site Porã News, seria uma Toyota Hilux. No veículo, estavam pistoleiros que não falaram com a vítima e dispararam usando um fuzil AK-47 contra o motociclista, que morreu na hora. A mulher sumiu após o ataque e a polícia ainda tenta identificá-la. O corpo do homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Pedro Juan Caballero para uma inspeção.

Não há informações sobre o motivo do crime, mas a polícia local suspeita de um ajuste de contas ou queima de arquivo do crime organizado. Outras hipóteses não serão descartadas pela Divisão de Homicídios e pela Seção de Investigação de delitos da Policia Nacional do Paraguai que investigam o caso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo