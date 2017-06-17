Motociclista é executado a tiros de fuzil AK-47 na fronteira

Um homem de 26 anos foi executado na tarde desta sexta-feira (16) a tiros de fuzil por pistoleiros a bordo de uma camionete em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. A vítima suspostamente seria pistoleiro procurado pela Justiça brasileira e paraguaia. As informações são do site Porã News.

O homem morto foi identificado inicialmente como Alejandro Manoel Rodriguez devido a uma cédula de identificação, mas, segundo os agentes da Divisão de Homicídios, se tratava de Edgar Morinigo que era procurado por crimes de pistolagem na região de fronteira.

Nesta tarde, a vítima transitava em uma moto modelo Kenton 110cc, cor preta, pela rua Toledo, bairro San Juan Neuman, e estava na companhia da sua esposa quando foi alcançado por uma caminhonete que, segundo o site Porã News, seria uma Toyota Hilux. No veículo, estavam pistoleiros que não falaram com a vítima e dispararam usando um fuzil AK-47 contra o motociclista, que morreu na hora. A mulher sumiu após o ataque e a polícia ainda tenta identificá-la. O corpo do homem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Pedro Juan Caballero para uma inspeção.

Não há informações sobre o motivo do crime, mas a polícia local suspeita de um ajuste de contas ou queima de arquivo do crime organizado. Outras hipóteses não serão descartadas pela Divisão de Homicídios e pela Seção de Investigação de delitos da Policia Nacional do Paraguai que investigam o caso.