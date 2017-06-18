Enquanto PRF vistoria carreta, motorista foge e abandona 750 quilos de maconha

Tráfico
O flagrante aconteceu durante abordagem na base da PRF, BR-267
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, em Bataguassu, 750 quilos de maconha escondidos no fundo falso de uma carreta bitrem que levava 37 toneladas de milho. Durante abordagem, o traficante escapou por uma mata nas proximidades e não foi encontrado.
O flagrante aconteceu durante abordagem na base da PRF, BR-267. O motorista, de 30 anos, apresentou nota fiscal referente ao transporte do milho, porém, enquanto os policiais verificavam a carga, o homem fugiu a pé. Em fundos falsos, foram encontrados 620 tabletes.
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Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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