Enquanto PRF vistoria carreta, motorista foge e abandona 750 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, em Bataguassu, 750 quilos de maconha escondidos no fundo falso de uma carreta bitrem que levava 37 toneladas de milho. Durante abordagem, o traficante escapou por uma mata nas proximidades e não foi encontrado.



O flagrante aconteceu durante abordagem na base da PRF, BR-267. O motorista, de 30 anos, apresentou nota fiscal referente ao transporte do milho, porém, enquanto os policiais verificavam a carga, o homem fugiu a pé. Em fundos falsos, foram encontrados 620 tabletes.



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