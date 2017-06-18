Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:14

Buscar

Últimas notícias
X

R$ 50 mil

Nigeriano preso ingeriu 20 cápsulas de cocaína e tinha mais 18 no sapato

Flagrante aconteceu na BR-262, em Miranda

Renan Nucci

Publicado em 18/06/2017 às 17:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nigeriano de 18 anos foi preso por tráfico de drogas ontem, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando 38 porções de cocaína. Ao todo, 20 das cápsulas ele havia ingerido, e as demais estavam escondidas no sapato. O flagrante aconteceu na BR-262.


Segundo a polícia, ele transitava em uma van que saiu de Corumbá com destino à Capital. Em vistorias ao veículo, os policias flagraram a droga no sapato dele, oportunidade em que ele acabou confessando ter ingerido as outras 20 cápsulas.


Por este motivo, foi encaminhado a uma unidade médica, onde expeliu o produto do corpo. O material, após pesado, somou 700 gramas, valor estimado em cerca de R$ 50 mil. O entorpecente, que, segundo o passageiro foi pego na Bolívia, seria entregue em São Paulo por R$ 1 mil pelo transporte.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo