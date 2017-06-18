Nigeriano preso ingeriu 20 cápsulas de cocaína e tinha mais 18 no sapato

Nigeriano de 18 anos foi preso por tráfico de drogas ontem, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando 38 porções de cocaína. Ao todo, 20 das cápsulas ele havia ingerido, e as demais estavam escondidas no sapato. O flagrante aconteceu na BR-262.



Segundo a polícia, ele transitava em uma van que saiu de Corumbá com destino à Capital. Em vistorias ao veículo, os policias flagraram a droga no sapato dele, oportunidade em que ele acabou confessando ter ingerido as outras 20 cápsulas.



Por este motivo, foi encaminhado a uma unidade médica, onde expeliu o produto do corpo. O material, após pesado, somou 700 gramas, valor estimado em cerca de R$ 50 mil. O entorpecente, que, segundo o passageiro foi pego na Bolívia, seria entregue em São Paulo por R$ 1 mil pelo transporte.