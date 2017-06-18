PRF resgata grupo de trabalhadores trancados em baú de caminhão

Na noite de sábado (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um grupo de trabalhadores trancados no compartimente de carga de um caminhão baú, na BR-262, em Terenos. O grupo foi resgatado em razão da suspeita de condições precárias de trabalho, análogas à escravidão.

O caminhão era conduzido por um homem de 46 anos. As portas traseiras do baú encontravam-se trancadas com cadeados, impossibilitando a saída das pessoas que ali eram transportadas. Os envolvidos declararam que eram vendedores e que iriam pernoitar em um posto de combustível na cidade de Terenos.



Diante das condições inadequadas de transporte o Ministério Público do Trabalho foi acionado para acompanhamento da ocorrência e providências pertinentes a apuração das responsabilidades administrativas e criminais.



Após retirada dos trabalhadores das condições precárias, a PRF entregou a ocorrência a um Procurador do Ministério Publico do Trabalho, que compareceu no local, colheu o depoimento do motorista e passageiros.