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Trânsito

Acidentes em rodovias federais do MS caem 30,7% durante o feriado

Durante a operação, a PRF realizou 2.495 testes de alcoolemia, que resultaram em 50 autos de infração por embriaguez – aumento de 72% em relação a 2016 quando foram registrados 29 autos

Renan Nucci

Publicado em 19/06/2017 às 16:07

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Durante cinco dias da Operação Corpus Christi no Estado do Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou queda de 30,7% no número de acidentes em comparação ao feriado do ano passado. Em 2016, foram 39 acidentes registrados e, neste ano, 27. O número de feridos também reduziu, de 28 no ano passado para 27 este ano, uma redução de 3,5%. Na operação deste ano não houve vítimas fatais; no ano passado foram registrados 2 óbitos.

Durante a operação, a PRF realizou 2.495 testes de alcoolemia, que resultaram em 50 autos de infração por embriaguez – aumento de 72% em relação a 2016 quando foram registrados 29 autos. Ao todo, 19 condutores foram presos por dirigir sob efeito de álcool.

Educação para o trânsito 


A PRF fiscalizou 6.379 pessoas durante todo o feriado no Estado do Mato Grosso do Sul. Durante as abordagens, policiais rodoviários federais orientaram os condutores sobre comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Mesmo com as campanhas de educação para o trânsito, a PRF flagrou motoristas cometendo infrações como falta do uso de cinto de segurança. 


Dados do órgão mostram que 6.462 veículos foram fiscalizados durante o feriado em todo o Estado. As fiscalizações resultaram em 4.598 autuações, um aumento de 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Pela falta do uso de cinto de segurança foram 93 autuações, sendo 79 delas pelos passageiros não utilizarem o equipamento obrigatório. Outros 16 condutores foram autuados por falta do uso de cadeirinha – um aumento de 23% em relação ao ano passado, quando foram registradas 13 autuações dessa mesma infração.


As ultrapassagens marcaram o feriado, apesar de registrar queda de 8% em relação ao ano passado, esse ano foram 250 condutores autuados por cometer essa infração. A PRF também registrou 3.131 imagens de condutores com excesso de velocidade com radares em rodovias federais no estado do Mato Grosso do Sul, um aumento de 16,5% em relação ao ano passado.  Vale destacar que o excesso de velocidade e a ultrapassagem irregular são as condutas mais lesivas no trânsito e resultam em acidentes mais graves, inclusive com óbitos.


A atuação da PRF na Operação Corpus Christi não se restringiu a fiscalização de trânsito. No combate à criminalidade a PRF apreendeu 1.720kg de drogas, 15 veículos foram recuperados e 37 pessoas detidas em todo o estado.  No Mato Grosso do Sul, a PRF também realizou o patrulhamento das rodovias federais com um helicóptero BELL 407, integrando as demais equipes e identificando infrações de trânsito como ultrapassagens em locais proibidos e situações de risco à segurança durante o período.

 

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