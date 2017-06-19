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Bombeiros foram acionados para retirada do corpo do empresário em Anastácio

Ronaldo dos Santos Batista, 38, foi assassinado nesta madrugada

Rhobson ADM

Publicado em 19/06/2017 às 08:45

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A Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada às 05h10  para retirada do corpo que estava submerso na piscina na piscina que tem 1,30m de profundidade. Estava com um vaso de planta pesando aproximadamente 30 quilos e que mantinha o corpo preso ao fundo da piscina.

O corpo do inditoso Ronaldo dos Santos Batista estava deitado de barriga pra baixo no fundo da piscina, com os membros inferiores e superiores amarrados a uma corda de nylon. A Equipe de Salvamento dos Bombeiros retirou o corpo deixando aos cuidados da Perícia da Polícia Civil.

Até às 8:00 horas da manhã desta segunda-feira não se registraram outros detalhes. A Polícia Militar já está investigando o crime para localizar os autores desse assassinato e roubo.


O Caso

A Policia Militar registrou nesta madrugada de 19, segunda feira, por volta das 3:20h, em Anastácio, a rua do Expedicionário Candido Gomes, roubo e a morte de Ronaldo dos Santos Batista.  Ele era proprietário do Restaurante Estação Pantaneira, na estação ferroviária, em Aquidauana.

Conforme a Policia Militar foi acionada a comparecer no endereço da vítima depois que um vizinho ouviu disparo do alarme da residência. No local os policiais perceberam que a porta da frente estava aberta.

A Polícia Militar logo localizou o corpo de Ronaldo jogado na piscina com mãos e pés amarrados por um cordão de nylon e um vaso junto nas costas para evitar que o copo pudesse boiar.

A Polícia descobriu ainda que seu veículo – um Saveiro Cross placa OOJ3262 não estava na garagem. A Polícia isolou a área e tomou as providencias junto à Perícia, Corpo de Bombeiros e funerária.

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