Dupla abastecia festas de classe média com droga sintética na Capital

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) desarticulou esquema de fornecimento de drogas sintéticas em festas de classe média, em Campo Grande. Dois jovens, os quais não tiveram as identidades divulgadas pela Polícia Civil, foram presos com mil comprimidos de ecstasy.



Segundo as autoridades, cada unidade era vendida em festas pelo preço de R$ 50. Desde o início do ano, a especializada já deteve vários traficantes que distribuíam o mesmo material, incluindo uma travesti que abastecia camarotes na Expoagrande. Os dois jovens foram autuados em flagrante.