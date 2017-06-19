Dupla abastecia festas de classe média com droga sintética na Capital

Tráfico
Segundo as autoridades, cada unidade era vendida em festas pelo preço de R$ 50
A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) desarticulou esquema de fornecimento de drogas sintéticas em festas de classe média, em Campo Grande. Dois jovens, os quais não tiveram as identidades divulgadas pela Polícia Civil, foram presos com mil comprimidos de ecstasy.
Segundo as autoridades, cada unidade era vendida em festas pelo preço de R$ 50. Desde o início do ano, a especializada já deteve vários traficantes que distribuíam o mesmo material, incluindo uma travesti que abastecia camarotes na Expoagrande. Os dois jovens foram autuados em flagrante.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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