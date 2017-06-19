Homem dá golpe de facão na mulher na frente dos filhos e acaba denunciado

Aquidauana
Aparentemente sem motivo, o agressor se armou com um facão e disse: "você vai me pagar"
Mulher de 40 anos moradora na zona rural de Aquidauana procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar agressões que sofreu por parte do marido, na noite de sábado. Segundo ela, o homem a atacou com golpe de facão no braço, enquanto assistia televisão com os filhos.
Conforme relatado no boletim de ocorrência, o autor, de 42 anos, aparentemente sem motivo se armou com um facão e disse: "você vai me pagar". Em seguida, ele desferiu um golpe com a lateral do facão no braço dela, entretanto, não a feriu. O caso foi denunciado como ameaça.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS