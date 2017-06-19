Homem dá golpe de facão na mulher na frente dos filhos e acaba denunciado

Mulher de 40 anos moradora na zona rural de Aquidauana procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar agressões que sofreu por parte do marido, na noite de sábado. Segundo ela, o homem a atacou com golpe de facão no braço, enquanto assistia televisão com os filhos.



Conforme relatado no boletim de ocorrência, o autor, de 42 anos, aparentemente sem motivo se armou com um facão e disse: "você vai me pagar". Em seguida, ele desferiu um golpe com a lateral do facão no braço dela, entretanto, não a feriu. O caso foi denunciado como ameaça.