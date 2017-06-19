Latrocínio é a possível causa da morte de empresário de Aquidauana

Tristeza
Ronaldo era muito conhecido na cidade de Aquidauana e Anastácio pela sua simpatia
As cidades de Aquidauana e Anastácio amanheceram perplexas com a notícia do assassinato brutal do empresário Ronaldo Batista, proprietário do estabelecimento comercial Restaurante Estação Pantaneira. Seu corpo foi encontrado pela Polícia dentro da piscina de sua residência em Anastácio, por volta das 3:00 da madrugada desta segunda-feira, 19/06.
A principal hipótese dos investigadores é que o empresário foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte), já que foram levados o carro e um valor estimado em dinheiro em espécie.
Filho de fazendeiros de Anastácio, Ronaldo, de 38 anos, morou por vários anos na Europa antes de voltar para a região e abrir o seu próprio restaurante.
A Polícia Civil está em busca dos suspeitos. O carro do empresário ainda não foi localizado. Ainda não foram divulgados o local do velório e nem do sepultamento.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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