Apreensão histórica de 22,6 toneladas de maconha em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) apreenderam na noite de ontem carreta bitrem carregada com 22,6 toneladas maconha escondidas em meio a farelo de soja. Entre a carga havia diversos fardos da supermaconha conhecida como Skunk ou Skank, que é geneticamente modificada e tem alta concentração da substância que produz os efeitos psicoativos. Esta é a maior apreensão já registrada no Estado e a segunda maior do Brasil.



Conforme apurado, os federais abordaram a carreta, com placas de Bauru (SP), perto da fronteira com o Paraguai, no Posto Capey, da BR-463, rota muito usada por traficantes. O motorista de 39 anos foi preso e encaminhado para a delegacia em Ponta Porã. Ele disse que o material seria levado para o estado de São Paulo. A maior apreensão do país foi feita em Porto Camargo, no Paraná, quando 24 toneladas foram tiradas de circulação pelas forças de segurança.