Brasileiro é morto com vários tiros em Pedro Juan Caballero

Policial
Crime foi na noite de segunda-feira (19), perto da Linha Internacional, na fronteira com o Brasil. Atiradores fugiram em um carro.
Um brasileiro de 27 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (19), em Pedro Juan Caballeiro, vizinha à Ponta Porã, que fica no sul de Mato Grosso do Sul. Ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Paraguaia, o jovem estava em um carro, em um posto de combustíveis, quando foi atingido por 17 tiros de pistola 9 milímetros.
Os atiradores fugiram em outro carro. O socorro foi chamado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. A polícia do país vizinho vai analisar imagens de câmeras de segurança do comércio onde o crime ocorreu.
A principal suspeita dos investigadores é que o crime seja um acerto de contas de alguma quadrilha.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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