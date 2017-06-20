Brasileiro é morto com vários tiros em Pedro Juan Caballero

Um brasileiro de 27 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (19), em Pedro Juan Caballeiro, vizinha à Ponta Porã, que fica no sul de Mato Grosso do Sul. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Paraguaia, o jovem estava em um carro, em um posto de combustíveis, quando foi atingido por 17 tiros de pistola 9 milímetros.

Os atiradores fugiram em outro carro. O socorro foi chamado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. A polícia do país vizinho vai analisar imagens de câmeras de segurança do comércio onde o crime ocorreu.

A principal suspeita dos investigadores é que o crime seja um acerto de contas de alguma quadrilha.