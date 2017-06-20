DOF apreende 2,7 toneladas de maconha que saíam do MS rumo a SP

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) aprenderam ontem 2,7 toneladas de maconha. A droga estava na carroceria de uma caminhão Mercedes Benz, com placas de São Paulo, distribuídas em 49 fardos. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.



A prisão ocorreu durante abordagens do policiamento itinerante para fiscalização na rodovia MS-376. O condutor do caminhão disse que pegou o veículo, já com a droga, e levaria até São Paulo (SP). O homem, o caminhão e o entorpecente foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).