DOF apreende 2,7 toneladas de maconha que saíam do MS rumo a SP

Tráfico
A prisão ocorreu durante abordagens do policiamento itinerante para fiscalização na rodovia MS-376
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) aprenderam ontem 2,7 toneladas de maconha. A droga estava na carroceria de uma caminhão Mercedes Benz, com placas de São Paulo, distribuídas em 49 fardos. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
A prisão ocorreu durante abordagens do policiamento itinerante para fiscalização na rodovia MS-376. O condutor do caminhão disse que pegou o veículo, já com a droga, e levaria até São Paulo (SP). O homem, o caminhão e o entorpecente foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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