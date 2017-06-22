Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:16

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Casal de idosos é morto a tiros em Três Lagoas

Polícia desconfia do namorado da neta do casal que era contra o relacionamento

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 09:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casal de idosos foi morto a tiros nesta quarta-feira (21), em Três Lagoas, segundo informações do site MS em Foco. De acordo com o site, José Rodrigues Dias de 66 anos e Naide Carrilho Dias de 62 anos não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Os dois foram atingidos por disparos enquanto jantavam em casa e a polícia desconfia, segundo o MS em Foco, da neta do casal, que já havia feito ameaças à família. 

De acordo com o testemunho do filho das vítimas, ele tomava banho quando escutou os disparos e, quando saiu para ver o que tinha ocorrido, encontrou os pais caídos na sala. Uma pessoa teria sido vista saindo local com um capacete em uma das mãos e teria fugido em uma motocicleta na companhia de um comparsa, da casa que fica na rua 13 de Junho, no bairro Santa Rita.

.Para a delegada Letícia Mobis, responsável pela investigação do duplo homicídio, a família não concordava com o namoro do suspeito com a neta dos idosos de 15 anos. Na semana passada ele teria ameaçado de bater na menina com uma corrente. O caso chegou a ser registrado na Delegacia da Mulher de Três Lagoas como violência doméstica. O suspeito está foragido e não teve o nome divulgado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo