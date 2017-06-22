Casal de idosos é morto a tiros em Três Lagoas

Casal de idosos foi morto a tiros nesta quarta-feira (21), em Três Lagoas, segundo informações do site MS em Foco. De acordo com o site, José Rodrigues Dias de 66 anos e Naide Carrilho Dias de 62 anos não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Os dois foram atingidos por disparos enquanto jantavam em casa e a polícia desconfia, segundo o MS em Foco, da neta do casal, que já havia feito ameaças à família.

De acordo com o testemunho do filho das vítimas, ele tomava banho quando escutou os disparos e, quando saiu para ver o que tinha ocorrido, encontrou os pais caídos na sala. Uma pessoa teria sido vista saindo local com um capacete em uma das mãos e teria fugido em uma motocicleta na companhia de um comparsa, da casa que fica na rua 13 de Junho, no bairro Santa Rita.

.Para a delegada Letícia Mobis, responsável pela investigação do duplo homicídio, a família não concordava com o namoro do suspeito com a neta dos idosos de 15 anos. Na semana passada ele teria ameaçado de bater na menina com uma corrente. O caso chegou a ser registrado na Delegacia da Mulher de Três Lagoas como violência doméstica. O suspeito está foragido e não teve o nome divulgado.