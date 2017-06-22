Homem encontrado morto em rodovia é identificado na Capital

Policial
Foi identificado como sendo Hugo Pereira dos Santos, de 45 anos, o homem encontrado morto com um tiro no pescoço, às margens da BR-262 no macroanel da região sul de Campo Grande, na sexta-feira (16).
De acordo com o site Campo Grande News, o rapaz teria sido atingido pelo disparo nas proximidades da região das Moreninhas e pedido socorro na rodovia. O condutor de uma picape teria parado e tentado prestar socorro.
O homem então subiu na carroceria do veículo, mas teria saltado do veículo próximo a fábrica da Frutilla. A versão foi confirmada por seis testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, divulgou o site.
Corpo de Bombeiros e Samu (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência) se deslocaram até o local, mas o rapaz morreu a caminho do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário.
Hugo não estava com os documentos pessoais no dia do crime e a polícia ainda investiga quem teria sido o autor do disparo. Às autoridades, o condutor da picape justificou que a vítima apenas acenava que teria levado um tiro no pescoço, quando pediu socorro, mas não soube detalhar como ocorreu o atentado.
A vítima acumulava quatro passagens pela polícia. Em 2012, ele foi autuado por lesão corporal durante uma briga e em outra ocasião por ter agredido a esposa. Em 2014, foi acusado de ameaça e em março deste ano, pela invasão de um terreno, segundo as informações do site da Capital.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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