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Homem encontrado morto em rodovia é identificado na Capital

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 17:08

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Foi identificado como sendo Hugo Pereira dos Santos, de 45 anos, o homem encontrado morto com um tiro no pescoço, às margens da BR-262 no macroanel da região sul de Campo Grande, na sexta-feira (16).

De acordo com o site Campo Grande News, o rapaz teria sido atingido pelo disparo nas proximidades da região das Moreninhas e pedido socorro na rodovia. O condutor de uma picape teria parado e tentado prestar socorro.

O homem então subiu na carroceria do veículo, mas teria saltado do veículo próximo a fábrica da Frutilla. A versão foi confirmada por seis testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, divulgou o site.

Corpo de Bombeiros e Samu (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência) se deslocaram até o local, mas o rapaz morreu a caminho do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário.

Hugo não estava com os documentos pessoais no dia do crime e a polícia ainda investiga quem teria sido o autor do disparo. Às autoridades, o condutor da picape justificou que a vítima apenas acenava que teria levado um tiro no pescoço, quando pediu socorro, mas não soube detalhar como ocorreu o atentado.

A vítima acumulava quatro passagens pela polícia. Em 2012, ele foi autuado por lesão corporal durante uma briga e em outra ocasião por ter agredido a esposa. Em 2014, foi acusado de ameaça e em março deste ano, pela invasão de um terreno, segundo as informações do site da Capital.

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