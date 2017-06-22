Homem usa a desculpa de estar com sede para tentar furtar celular

Policial
Morador de Anastácio ofereceu água a ‘vistante’ que bateu palmas em sua casa
Um morador de Anastácio evitou que a casa onde ele mora com os avós fosse furtada na manhã desta quinta-feira (22). De acordo com o jovem de 19 anos, ele estava sentado no sofá da sala quando um homem bateu palmas e pediu água. O rapaz contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que a pessoa – um homem de pele morena, alto e forte – pediu água em sua casa, na vila Maior, em Anastácio.
Segundo o morador, o homem estava de bicicleta e disse que vinha da Cancha. Ele bebeu uma garrafa inteira de um litro de água, depois disse que queria mais. O morador foi até a cozinha, pegou mais uma garrafa de água. Na terceira garrafa, o jovem desconfiou do “visitante”. Em determinado momento, o homem deixou o copo cair e pediu para o que dono da casa o lavasse. Suspeitando da atitude, o jovem usou a água da própria garrafa para lavar o copo.
O homem agradeceu a água e, enquanto o jovem foi até a cozinha, o ladrão aproveitou para pegar o celular que tinha ficado sobre o sofá da sala. O rapaz percebeu a ação e conseguiu impedir o furto. O homem fugiu a pé, deixando para trás a bicicleta, o casaco e um par do chinelo que usava. No momento da tentativa de furto, apenas o jovem e o vô estavam em casa.
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