PF deflagra “Operação Sanga” contra tráfico de drogas e armas na fronteira

A Polícia Federal deflagrou hoje (22) no início da manhã a “Operação Sanga” com o objetivo de combater o tráfico de drogas e armas na fronteira entre Brasil e Paraguai. De acordo com as informações divulgadas pela PF, foram cumpridos 16 mandados de Prisão, 16 de busca e apreensão e sete mandados de condução coercitiva, além da apreensão de diversos veículos. Cerca de 70 policiais foram convocados para atuarem nos Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná.

O inquérito policial foi aberto para investigar uma organização criminosa voltada à logística do tráfico internacional de drogas e armas. Ao longo da investigação, foi possível efetuar a interceptação de sete carregamentos de drogas e armas, totalizando a apreensão de mais de 10 toneladas de maconha, um fuzil de calibre 5,56 mm, 13 munições de calibre 7,62, oito carregadores de fuzil, 12 carregadores para pistola 9MM, nove adaptadores de rajada para pistola Glock 9MM, três revolveres calibre .38, duas caixas de munições de calibre 9MM e uma caixa de munições de calibre .38.

A “Operação Sanga” recebe este nome porque grande parte dos alvos são de Sanga de Puitã, distrito localizado a 10 quilômetros do centro de Ponta Porã, onde eram realizadas tratativas da logística para a prática dos crimes.