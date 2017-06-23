Estudante de 23 anos é roubada e agredida por ladrão no bairro Alto

Uma estudante de 23 anos foi agredida e roubada na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro Alto, em Aquidauana. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a jovem estuda em Campo Grande e desembarca todos os dias na rua Estevão Alves Corrêa e caminha algumas quadras até a sua casa, próximo ao Hospital da Cassems.

Segundo registro policial, a vítima foi abordada já na rua Pandiá Calógeras por um homem que a agarrou pelas costas, gritando: perdeu, perdeu, perdeu o celular. A estudante não tinha um celular para entregar, o ladrão a jogou no chão e pegou sua mochila. Já caída, ela ainda foi revistada pelo rapaz, em busca do aparelho.

O roubo ocorreu por volta da 1h e, segundo o relato da vítima, o ladrão tinha 1,70 m, era moreno claro, magro, usava boné parecido com a cor rosa, camiseta cinza, calça, estava de chinelo e fugiu em uma bicicleta de cestinha.