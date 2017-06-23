Expulsa de casa, idosa denuncia filha por vender móveis na internet e tortura

Ao ser expulsa de casa pela filha, de 52 anos, e ter seus móveis vendidos em um site de vendas OLX, uma idosa de 71 anos procurou a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência contra a autora.

A idosa disse na delegacia que a filha se separou do marido e teria ido morar em sua residência, mas que a tratava mal desferindo xingamentos como demônio, velha, cega. E em uma das ocasiões em que sofreu agressão, a filha enfiou uma mangueira de água em sua boca.

Em outro momento, a autora tentou matar a mãe a tesouradas expulsando a idosa de casa se não cometeria o crime. Com medo das ameaças da filha, a vítima foi morar com a outra filha, e nesta quinta-feira (22) flagrou seus móveis sendo vendidos em um site OLX.

A idosa afirmou que não teria dado permissão a filha para vender seus objetos e móveis. Ela fez um boletim de ocorrência por apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso.