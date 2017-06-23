Mulher engana dono de celular e bicicleta para ficar com pertences

Policial
Uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante por apropriação indébita em Miranda, na noite desta quinta-feira (22). A moça se apossou de um celular e a bicicleta de um rapaz de 22 anos que ela conheceu nas proximidades do restaurante Zero. Segundo o boletim registrado pela vítima, ela pediu seu celular emprestado com a desculpa de que arranjaria comida para os dois. Ela saiu do restaurante com o celular e a bicicleta dizendo que iria buscar a comida.
O dono do celular e da bicicleta ficou sabendo que a jovem morava no assentamento Bandeirantes, localizado a aproximadamente 40 km de distância de Miranda, sentido Aquidauana, e que ela ainda estaria com o aparelho celular. Já a bicicleta ela teria vendido para uma pessoa moradora do bairro Mutirão.
Uma equipe de polícia foi até a casa da acusada e descobriram que tanto o aparelho quanto a bicicleta ainda estavam com ela. A jovem foi presa em flagrante e levada para a delegacia.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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