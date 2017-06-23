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Polícia Militar de Bonito prende estelionatária que aplicava golpe com rifas falsas

Flavio Brito

Publicado em 23/06/2017 às 17:00

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Uma mulher de 47 anos foi presa no início da tarde desta quarta-feira (22), em Bonito, depois de vender rifas falsas, se fazendo passar por amiga de uma funcionária de uma farmácia da cidade. Ela foi denunciada pela própria vítima que também havia comprado um volante falso. O prêmio da rifa variava de rodízio de pizza a um Fusca. 

A mulher foi presa no Centro de Bonito com três blocos de rifa sem qualquer identificação, e alegou à equipe as PM que estava rifando um veículo modelo Fusca em prol da saúde de sua neta, além de uma quantia de R$ 406 e um cheque com valor acima de R$ 100.

Além da funcionária da farmácia, de 37 anos, uma segunda vítima da estelionatária, uma mulher de 31 anos, foi identificada. Ela comprou R$ 60 em rifas. A golpista alegou que o dinheiro serviria para arcar com uma cirurgia para reparar a visão de sua neta. 

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