Presos escondiam facas artesanais para atacar agentes

Presos de Dois Irmãos do Buruti pretendiam usar facas artesanais para atacar agentes penitenciários. A denúncia foi feita por um dos servidores e as armas improvisadas foram encontradas no ralo do solário. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos detentos chegou a agredir um dos agentes antes do início da revista da cela.

Segundo o registro policial, o preso de 38 anos questionou a ordem de saída e quis saber o motivo para a revista na cela. Depois de desobedecer a ordem, ele partiu para cima do agente e foi preciso fazer uso da força para contê-lo.

As facas artesanais foram encontradas no ralo do solário do Estabelecimento Prisional de Dois Irmãos do Buriti e mediam aproximadamente 30 centímetros. Conforme o boletim de ocorrência, não foi possível determinar quem era o dono das facas.