Presos escondiam facas artesanais para atacar agentes

Policial
Armas improvisadas estavam escondidas no ralo do solário do Estabelecimento Prisional de Dois Irmãos do Buriti
Presos de Dois Irmãos do Buruti pretendiam usar facas artesanais para atacar agentes penitenciários. A denúncia foi feita por um dos servidores e as armas improvisadas foram encontradas no ralo do solário. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos detentos chegou a agredir um dos agentes antes do início da revista da cela.
Segundo o registro policial, o preso de 38 anos questionou a ordem de saída e quis saber o motivo para a revista na cela. Depois de desobedecer a ordem, ele partiu para cima do agente e foi preciso fazer uso da força para contê-lo.
As facas artesanais foram encontradas no ralo do solário do Estabelecimento Prisional de Dois Irmãos do Buriti e mediam aproximadamente 30 centímetros. Conforme o boletim de ocorrência, não foi possível determinar quem era o dono das facas.
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