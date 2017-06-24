Camionete em carreta cegonha estava lotada com 1t de maconha

Ontem (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na BR-163, em Rio Brilhante, uma caminhonete Ford Ranger XLT, com placa de Pontes e Lacerda (MT), que estava em uma carreta cegonha. O veículo era roubado e estava abarrotado com mais de uma tonelada de maconha.



Conforme apurado, os policiais abordaram o caminhão conduzido por um homem de 44 anos, na companhia de uma mulher de 50 anos. Na cegonha estava a camionete, onde estava a droga. 1.450 quilos da droga estavam sendo transportados na carroceria e em todo interior da cabine da camionete.



O motorista do caminhão negou saber da existência do entorpecente no veículo que transportava. Além do tráfico de drogas, os Policiais Rodoviários Federais ainda constataram que o documento da Ford, apresentado pelo condutor da carreta, encontra-se na lista de documentos roubados do Detran do Mato Grosso.

Foi constatado através da numeração de fábrica da camionete, que as placas eram clonadas, pois o veículo tinha registro de furto ocorrido na cidade de Cezarina (GO). O motorista afirmou ter sido contratado para levar o veículo da cidade de Dourados ate São Bernardo do Campo (SP), onde receberia R$ 500. O motorista da carreta cegonha, a passageira, veículos e entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Civil de Rio Brilhante.