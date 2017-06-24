Fazendeiro é multado em R$ 15 mil por construção de barragem e estrada

Equipe da Polícia Militar Ambiental de Corumbá realizava fiscalização na região do Distrito de Albuquerque, a 58 km do município, e localizou ontem (23), a construção de uma estrada degradando as matas ciliares dentro da área de preservação permanente (APP) e alterando o fluxo do rio Verde. O proprietário da fazenda, um corretor de imóveis de 70 anos, executava a obra, que envolvia um aterro de barragem no rio para a estrada, sem a autorização ambiental.

A PMA interditou as atividades. O infrator, residente em Corumbá, foi autuado administrativamente e multado em R$ 15 mil pela construção ilegal. Ele também responderá por crime ambiental de degradar área de preservação permanente (APP) e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de um a três anos. O autuado foi notificado a realizar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (Prada), junto ao órgão ambiental.