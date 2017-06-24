PRF apreende 325 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quinta-feira (22), um caminhão carregado com 325 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai.A apreensão ocorreu em Sidrolândia, no km 392 da BR- 060.

Os policiais deram ordem de parada ao caminhão-baú com placas de Campo Grande, que desobedeceu e empreendeu fuga. O condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas acabou preso pelos policiais.

O motorista afirmou que estava transportando 650 caixas de cigarros de origem paraguaia. Foi encontrado em compartimentos ocultos do caminhão um rádio comunicador.

O condutor declarou ter pego o veículo carregado com os cigarros em um posto de combustível na cidade de Ponta Porã levaria até à Capital, recebendo R$ 500 pelo serviço, e ali, outra pessoa seguiria para Brasília (DF). Diante dos fatos, o motorista juntamente com o caminhão foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal.