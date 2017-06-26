Casa de morador do Nova Aquidauana pega fogo de madrugada

A casa de um homem de 50 anos pegou fogo na madrugada deste domingo (25), no bairro Nova Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram chamadas às 2h04, por vizinho da residência.

Segundo os Bombeiros, apenas o quarto da casa de sete cômodos foi atingido pelas chamas. O fogo atingiu uma cama box e um ventilador. O incêndio foi controlado rápido e foram necessários 100 litros de água.

Conforme o registro dos Bombeiros, uma mangueira em carretel mangotinho foi usado para controlar as chamas. As causas do incêndio não foram divulgadas.