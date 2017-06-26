Casa no Cristo Rei servia de ponto de consumo de drogas

Três homens foram flagrados com drogas pela Polícia Militar no bairro Cristo Rei, em Anastácio, durante o fim de semana. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do 7º Batalhão PM, os três foram detidos com porções de cocaína e maconha.

Segundo a polícia, uma denúncia foi recebida por meio da central do “190” sobre uma casa da região que servia como ponto de consumo de drogas. Os policiais estiveram no local, por volta das 16h de sábado (24). Dois homens correram para dentro da residência ao perceberem a chegada dos policiais.

Um terceiro homem foi encontrado no local e as poções de entorpecentes estava sobre a pia da cozinha. Os homens detidos têm 23, 35 e 41 anos de idade.