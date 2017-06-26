Passageiro de ônibus é preso transportando maconha de Ponta Porã para o Paraná

Policial
Um jovem de 28 anos foi preso, no domingo (25), transportando 10 quilos de maconha, em um ônibus, na BR-163, em Eldorado, no sul de Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com o Paraguai.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o entorpecente foi encontrado na mochila do passageiro. Segundo a polícia, o suspeito disse que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até Guaíra, no Paraná.
O jovem e o entorpecente foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Eldorado, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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