Passageiro de ônibus é preso transportando maconha de Ponta Porã para o Paraná

Um jovem de 28 anos foi preso, no domingo (25), transportando 10 quilos de maconha, em um ônibus, na BR-163, em Eldorado, no sul de Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o entorpecente foi encontrado na mochila do passageiro. Segundo a polícia, o suspeito disse que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até Guaíra, no Paraná.

O jovem e o entorpecente foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Eldorado, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.