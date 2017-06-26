PM prende homem que praticou racismo durante partida de futebol

Um homem de 38 anos de idade, morador de um acampamento de sem–tetos, localizado no bairro Berneck em Mundo Novo, foi detido por uma equipe do 3º Pelotão da Polícia Militar, na tarde de domingo (25), dentro do Estádio Municipal Cacildo Cândido Pereira, a “Toca do Urso”, após ofender um jogador do Operário Futebol Clube de Campo Grande, por questões raciais, além de ameaça-lo de morte.

Durante uma partida de futebol válida pelo Campeonato Estadual de Categoria de Base, o autor, que tem várias passagens policiais pela prática de diferentes delitos, entre os quais tráfico de drogas, teria dito a um jogador de 18 anos de idade: “vou te matar, seu macaco”.

O fato ofendeu o jovem negro e os militares que efetuavam a segurança no evento conseguiram, com a ajuda dos demais torcedores, que reprovaram a atitude do homem, identificaram o autor, que foi levado à Delegacia de Polícia, onde admitiu a autoria do fato e permanece na unidade de segurança à disposição da Justiça.