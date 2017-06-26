Polícia investiga se adolescente estuprou garota de 17 anos em MS

Um adolescente de 17 anos é suspeito de estuprar uma menina da mesma idade durante uma tentativa assalto em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na madrugada de domingo (25).

Segundo a polícia, o suspeito teria levado a garota para um terreno baldio com a intenção de roubar o celular dela. Como a vítima estava sem o aparelho, teria sido abusada.

"Ele confessou que agrediu a mesma para poder ter relações sexuais com ela. Porém ele também não afirmou se teve ou não", afirmou a tenente da Polícia Militar Joyce dos Santos.

Moradores chamaram a polícia que foi até o local e conseguiu encontrar o adolescente. Ele foi identificado por testemunhas, encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento, e liberado.

Já a adolescente não foi encontrada. Além de querer saber se o suspeito realmente cometeu o abuso, a polícia tenta identificar a vítima.