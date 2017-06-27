Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:19

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Adolescente de 16 anos participava de esquema de furtos e receptação

Ao lado de rapaz de 18, jovem furtou carro e moto em Anastácio para a retirada de aparelhos de som

Flavio Brito

Publicado em 27/06/2017 às 14:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada nesta terça-feira (27), Anastácio, depois de furtarem um veículo que foi abandonado na rua José Candia. Eles retiraram o aparelho de som do carro. Mais cedo, o Pantaneiro noticiou o caso do morador de 54 anos que teve o automóvel levado de frente da sua casa. 

Os rapazes foram presos depois de terem furtado uma motocicleta ontem, a polícia foi avisada pela própria vítima, que conseguiu relatar à equipe de Radiopatrulha o caminho seguido pelos ladrões depois que eles levaram a moto. Os dois chegaram a ser perseguidos pela polícia, mas um dos jovens saltou da garupa da moto e fugiu a pé. 

Depois de detido, o condutor da moto indicou o endereço da casa de seu comparsa. Os dois confessaram o furto de outros veículos em dias anteriores, incluindo o carro que foi abandonado na rua José Candia. Além de revelar a prática de furtos, os dois entregaram outras duas pessoas – presas por receptação dos aparelhos de som retirados dos carros. 

Dois homens, um de 21 e outro de 23 anos, foram presos e levados para a Delegacia de Polícia local por terem recebido as mercadorias furtadas. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo