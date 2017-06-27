Adolescente de 16 anos participava de esquema de furtos e receptação

Policial
Ao lado de rapaz de 18, jovem furtou carro e moto em Anastácio para a retirada de aparelhos de som
Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada nesta terça-feira (27), Anastácio, depois de furtarem um veículo que foi abandonado na rua José Candia. Eles retiraram o aparelho de som do carro. Mais cedo, o Pantaneiro noticiou o caso do morador de 54 anos que teve o automóvel levado de frente da sua casa.
Os rapazes foram presos depois de terem furtado uma motocicleta ontem, a polícia foi avisada pela própria vítima, que conseguiu relatar à equipe de Radiopatrulha o caminho seguido pelos ladrões depois que eles levaram a moto. Os dois chegaram a ser perseguidos pela polícia, mas um dos jovens saltou da garupa da moto e fugiu a pé.
Depois de detido, o condutor da moto indicou o endereço da casa de seu comparsa. Os dois confessaram o furto de outros veículos em dias anteriores, incluindo o carro que foi abandonado na rua José Candia. Além de revelar a prática de furtos, os dois entregaram outras duas pessoas – presas por receptação dos aparelhos de som retirados dos carros.
Dois homens, um de 21 e outro de 23 anos, foram presos e levados para a Delegacia de Polícia local por terem recebido as mercadorias furtadas.
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Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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