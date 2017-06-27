Jovem tem de se esconder na casa da ex-cunhada depois de ameaça de morte

Um homem de 25 anos, morador de Dois Irmãos do Buruti, foi detido depois de agredir e ameaçar de morte a ex-mulher. A jovem de 20 anos teve de se esconder na casa da ex-cunhada para não apanhar mais.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as agressões começaram no domingo (25), quando o rapaz foi até a casa da ex-companheira e os dois acabaram brigando. Depois de ser agredida, a vítima voltou a ser ameaçada por ele nesta segunda-feira (26).

O agressor foi até a casa da irmã depois que descobriu que a ex-mulher estava no local. Segundo o boletim, ele disse que não adiantava ela se esconder e que iria matá-la quando ela saísse da casa. O caso foi registrado como ameaça (violência doméstica).