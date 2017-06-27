Morador de Anastácio tem o carro furtado em frente de casa

Policial
Veículo foi abandonado logo depois e impressões digitais vão ajudar a identificar autor
Um homem de 54 anos teve o carro furtado na madrugada desta segunda-feira (26) e as impressões digitais deixadas no veículo vão ajudar a polícia a identificar possíveis autores. De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado pela vítima, o carro foi estacionado em frente à casa onde mora no Centro de Anastácio.
Segundo o morador, às 4h da manhã de ontem ele se deu conta de que o carro havia desaparecido. Depois de ter registrado o boletim de ocorrência, o veículo foi encontrado depois de ter sido abandonado na rua José Candia, próximo à olaria. O dono do automóvel foi avisado e o carro levado até a Delegacia de polícia para passar pela perícia.
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