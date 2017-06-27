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Motorista foge e 2 são presos em MS com maconha em picape furtada no PR

Flagrante foi na madrugada desta terça-feira (27), em Amambai e a droga pesou 595 quilos

Flavio Brito

Publicado em 27/06/2017 às 10:24

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Um suspeito de tráfico fugiu e outros dois foram presos com 595 quilos de maconha, na madrugada desta terça-feira (27), na MS-289, em Amambai. A droga estava em uma picape furtada no Paraná.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Departamento de Operações da Fronteira (DOF) fiscalizava uma motocicleta quando uma picape se aproximou e o motorista fugiu por um matagal, abandonando o veículo.

Os policiais foram até o veículo e encontraram na carroceria os 595 quilos da droga. Diante do flagrante, os ocupantes da moto confessaram que estavam como batedores da caminhonete, avisando o motorista em caso de barreira policial.

Conforme o registro policial, os rapazes, de 21 e 25 anos, contaram ainda à polícia que foram contratados por uma pessoa em Coronel Sapucaia e receberiam dinheiro para seguir até Naviraí. Eles foram autuados por tráfico de drogas e receptação.

A picape estava com placas de Coronel Sapucaia, mas a verdadeira é de Porto Ferreira (SP) e havia sido furtada em Nova Esperança (PR). (com informações do G1)

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