Operações da PM apreendem mais de 5 mil toneladas de drogas

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou os resultados das ações referentes ao período de 19 a 25 de junho de 2017 em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Durante as 116 operações realizadas esta semana, a PMMS cumpriu 76 mandados de prisão, apreendeu 5.191,749 Toneladas de drogas, sendo 5.158,143 toneladas de maconha e ainda aprendeu 23 armas de fogo. Foram realizadas abordagens a 10.858 pessoas, sendo, 479 foram conduzidas para a delegacia. Dos 10.282 veículos abordados, foram recuperados 45 que haviam sido furtados ou roubados.

“A Polícia Militar vem trabalhando afinco semana pós semana para garantir ao cidadão uma maior segurança. As operações são baseadas em estatísticas e pelo mapa criminal, onde a PM vem conseguindo obter bons resultados”, afirmou o Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.

Na área ambiental, as operações resultaram em 16 notificações e abordagem de 30 embarcações. Já no trânsito foram recolhidos 315 veículos por restrições administrativas, resultando em 1.340 notificações de trânsito por infrações diversas.

De acordo com a PM, as barreiras coíbem a circulação de motoristas embriagados e que andam de forma irregular e tem como objetivo a diminuição dos índices de morte no trânsito.