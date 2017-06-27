Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:20

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Operações da PM apreendem mais de 5 mil toneladas de drogas

Ações realizadas em todo o Estado permitiram o cumprimento de mandados de prisão e apreensão de armas de fogo

Flavio Brito

Publicado em 27/06/2017 às 13:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou os resultados das ações referentes ao período de 19 a 25 de junho de 2017 em todo o estado de Mato Grosso do Sul. 

Durante as 116 operações realizadas esta semana, a PMMS cumpriu 76 mandados de prisão, apreendeu 5.191,749 Toneladas de drogas, sendo 5.158,143 toneladas de maconha e ainda aprendeu 23 armas de fogo. Foram realizadas abordagens a 10.858 pessoas, sendo, 479 foram conduzidas para a delegacia. Dos 10.282 veículos abordados, foram recuperados 45 que haviam sido furtados ou roubados.

“A Polícia Militar vem trabalhando afinco semana pós semana para garantir ao cidadão uma maior segurança. As operações são baseadas em estatísticas e pelo mapa criminal, onde a PM vem conseguindo obter bons resultados”, afirmou o Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.

Na área ambiental, as operações resultaram em 16 notificações e abordagem de 30 embarcações. Já no trânsito foram recolhidos 315 veículos por restrições administrativas, resultando em 1.340 notificações de trânsito por infrações diversas.  

De acordo com a PM, as barreiras coíbem a circulação de motoristas embriagados e que andam de forma irregular e tem como objetivo a diminuição dos índices de morte no trânsito.  

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo