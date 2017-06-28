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Candidato a vereador de Aquidauana é preso por furto na Capital

Político foi flagrado depois que saiu de estabelecimento atacadista sem pagar por algumas mercadorias e disparar alarme

Flavio Brito

Publicado em 28/06/2017 às 07:56

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Um candidato a vereador em Aquidauana foi preso na noite desta terça-feira (27) em Campo Grande, depois de ser flagrado furtando um estabelecimento atacadista. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, V.J.D.J., de 47 anos, saiu do local sem pagar o equivalente a R$ 320,00 em compras. Segundo as informações do Tribunal Regional Eleitoral, o candidato preso concorreu às Eleições de 2016 pelo Democratas e teve 51 votos. 

V.J.D.J. fazia compras acompanhado da esposa e da filha menor de idade, no comércio atacadista que fica na avenida Costa e Silva, Vila Progresso – região sul da Capital. O chefe da segurança do estabelecimento contou aos policiais que o dispositivo anti-furto disparou assim que o casal deixou a unidade. O funcionário disse ainda que já havia desconfiado da atitude dos dois durante as compras. Em virtude da quantidade de produtos comprados, o segurança preferiu verificar o sistema de monitoramento. 

Conforme o registro policial, o casal usou caixas de papelão para esconder produtos que foram retirados da loja sem passar pelo registro. As mercadorias foram passadas por trás da funcionária do caixa. O casal pagou R$ 1.031,24 e o verdadeiro valor das compras seria de R$ 1.351,74. Entre os itens retirados do estabelecimento sem pagar foram cinco ursinhos de pelúcia que acionaram o alarme. V.J.D.J. foi abordado pelo segurança do local, já no carro. 

Ao ser questionado sobre o cupom fiscal das compras, ele alegou que havia perdido. O funcionário, então, pediu que ele abrisse o porta-malas. O candidato a vereador chegou a dizer que a fechadura estragou. Sem ter outra opção, o casal permitiu a conferência das compras. Uma cópia do cupom permitiu a constatação de que a família saiu do local sem pagar por alguns produtos. A polícia foi chamada por volta das 21h30 de ontem, e a filha do casal entregue a um familiar.

O casal foi levado para a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário da vila Piratininga. O candidato a vereador continua preso e vai passar por audiência de custódia. O caso está sendo conduzido pelo delegado Tiago de Macedo. 

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