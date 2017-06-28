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Dono de fazenda denúncia proprietário de empresa por ameaça

Cobrança por serviço de terraplanagem de mais de R$ 8 mil virou caso de polícia

Flavio Brito

Publicado em 28/06/2017 às 08:32

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Um proprietário rural de Corumbá, de 45 anos, registrou boletim de ocorrência depois de sentir ameaçado pelo dono de uma empresa de terraplanagem de Bonito. De acordo com o boletim de ocorrência, o pagamento pelo serviço gerou a desavença entre os dois. O dono da fazenda fez a denúncia no fim da tarde desta terça-feira (27), na Delegacia de Polícia de Anastácio. 

De acordo com o registro policial, o pagamento do serviço de R$ 8.160,00 foi dividido em duas parcelas. Ontem, o proprietário da fazenda teria pago R$ 4.000. O restante seria pago no dia 25 de julho, mas o dono da empresa teria passado ligar para cliente cobrando o pagamento da segunda parcela e exigindo a definição de um local de encontro para o pagamento. O autor da denúncia disse que se sentiu ameaçado pelo tom da cobrança. 

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