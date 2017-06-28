Dono de fazenda denúncia proprietário de empresa por ameaça

Um proprietário rural de Corumbá, de 45 anos, registrou boletim de ocorrência depois de sentir ameaçado pelo dono de uma empresa de terraplanagem de Bonito. De acordo com o boletim de ocorrência, o pagamento pelo serviço gerou a desavença entre os dois. O dono da fazenda fez a denúncia no fim da tarde desta terça-feira (27), na Delegacia de Polícia de Anastácio.

De acordo com o registro policial, o pagamento do serviço de R$ 8.160,00 foi dividido em duas parcelas. Ontem, o proprietário da fazenda teria pago R$ 4.000. O restante seria pago no dia 25 de julho, mas o dono da empresa teria passado ligar para cliente cobrando o pagamento da segunda parcela e exigindo a definição de um local de encontro para o pagamento. O autor da denúncia disse que se sentiu ameaçado pelo tom da cobrança.