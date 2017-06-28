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Tragédia

Homem morre carbonizado após bater em árvore entre Dois Irmãos e Sidrolândia

Vítima estava sozinha e transportava combustível para ajudar um parente na região

Renan Nucci

Publicado em 28/06/2017 às 16:55

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Gildo Aparecido Dias de Almeida morreu carbonizado em acidente de trânsito ocorrido nesta tarde, na rodovia MS-162, entre os municípíos de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia. A vítima estava em um veículo Gol que saiu da pista e bateu em uma árvore. 


Conforme a Polícia Civil, próximo ao quilômetro 40, o homem perdeu o controle da direção por razões ainda desconhecidas e bateu, iniciando o incêndio. A hipótese é de que tenha perdido a consciência com o impacto e, por este motivo, acabou atingido pelas chamas.


Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o rescaldo. A vítima, conforme apurado, residia em Dois Irmãos do Buriti e transportava combustível para ajudar um parente na região. É provável que o combustível tenha derramado, provocando o fogo.

 

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