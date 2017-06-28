Homens são presos tentando arremessar celular para dentro de presídio

Um policial que cumpria plantão em posto de vigilância no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande viu dois homens tentando jogar objetos para dentro do presídio, na noite desta terça-feira (27), por volta das 20h30.

O policial militar deu voz de prisão aos dois, mas eles fugiram. Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição motorizada foi acionada e iniciou diligências em torno do presídio.

Os autores foram encontrados com uma mochila contendo um aparelho celular e grande quantidade de fermento, tudo preparado para ser arremessado por cima do muro aos internos.

Uma prática comum em torno das unidades prisionais é o arremesso de drogas, celulares e materiais “úteis” aos presidiários, como na ocorrência registrada pela PM na Capital. Segundo a polícia, o fermento é constantemente utilizado para confecção de uma espécie de uma cachaça artesanal.